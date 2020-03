Novopacké sdružení mělo na skladě třikrát více roušek než stát

„Nabídku zdravotnických potřeb jsme přijali, kdybychom to někdy náhodou potřebovali. To náhodou přišlo dnes. Tři dodávky zdravotnického materiálu jsme měli kde vhodně uskladnit. V suchu za optimální teploty vydrží věčně,“ popsala Jitka Fučíková ředitelka novopackého sdružení, které pečuje především o zdravotně postižené seniory a provozuje ústav pro handicapované lidi.

Darem strategických ochranných pomůcek iniciativa Života bez bariér zdaleka nekončí. Sdružení začalo ve středu ve vlastní krejčovské dílně šít z uskladněného materiálu další roušky. „Vyčlenili jsme na to tři lidi, kteří by měli za den ušít okolo dvou set roušek. Materiál včetně hygienických obalů vystačí tak dva měsíce,“ počítá Fučíková.

Zásoby ochranných prostředků a pomůcek nepředstavují v novopackém sdružení pouze roušky a gumové rukavice. Nouzi nemají ani o desinfekci a další materiál nezbytný pro vlastní provoz. „Kdyby se každý optimálně předzásobil, tak tady dnes není takový humbuk. Jde jenom o to přemýšlet dopředu, a počítám s tím, že se může stát cokoliv. Problém s tím u nás neměli Vietnamci, kteří měli informace z domova a podle toho se zařídili. Jenom my koukáme, co se to najednou děje,“ míní Fučíková.