Nedostatek roušek? Rektor ČVUT vymyslel, jak si masku snadno vyrobit doma

„Co dělat při čekání na dodávku vládních roušek?“ táže se rektor Petráček v příspěvku na univerzitním Facebooku. „Koupit si dvoulitrový tonik, těsnění do oken, gumičku a papírové ubrousky a vyrobit si masku,“ navrhuje.

Pro okamžitou potřebu navíc připravil model filtru a štítu, který se dá udělat doma. Návod je podle něj prostý: prázdnou láhev PET o objemu dva litry nastřihnout dle nákresu níže a vnitřní části řezů oblepit těsněním na okna pro pohodlí. Dále poblíž uší protáhnout PET skrze dírku gumičku a přelepit, aby to těsnilo.

„A nakonec vložit filtrační náplň. V tuto chvíli to může být kupříkladu mnoho vrstev papírových ručníčků, později nanovláknová vrstva a desikátor,“ uvedl. Desikátor neboli exsikátor je tlustostěnná dvoudílná nádoba používaná v laboratoři k sušení pomocí tzv. desikantu.

Maska je podle Petráčka poměrně pohodlná, navíc se domnívá, že jestliže by ji lidé přesně takovou měli, výrazně se zlepší možnost, že k přenosu nákazy novým koronavirem způsobujícím nemoc Covid-19 nebude docházet.

„Pokud by si lidé udělali takovéto filtry, mohli by je i vyzdobit jako masky a takto překonat karnevalovou formou dobu, kdy to bude plošně třeba mít nasazeno, což pak může být i čtyři až pět týdnů,“ dodal.