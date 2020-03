Lakýrník si respirátory vyrábí sám na 3D tiskárně

„V obchodě nebyly, lidé už před měsícem vykoupili i respirátory, které lakýrníci používají hlavně proti prachu a rozvířeným částicím barev. Tak abych mohl dál pracovat, vydělávat a uživit se, začal jsem podle návodu volně přístupného na internetu vyrábět na 3D tiskárně vlastní respirátory,“ popsal Hricišin.

Nemám glejt, že je to proti virům, ale na práci je to dobré. Vyjdou i levněji než ty jednorázové, co se prodávaly Jiří Hricišin

„Koupil jsem tiskárnu před měsícem a začal drobnostmi, které jsem potřeboval do své dílny. Ucpávky, spojky, přípravky. Manželce jsem udělal háčky na záclony na kolečkách, jezdí lépe než ty z obchodu. Pak jsem zkusil respirátory, několik jich napřed šlo do odpadu, ale teď už vím, jak na to, a daří se,“ doplnil.

„Když mi Jirka zavolal a řekl, co dělá, a pak mi respirátor i poslal, sedl jsem si na zadek,“ řekl o Hricišinovi výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů Pavel Žatečka.

„Známe se hodně let, on vždy dokáže překvapit. Své profesi se věnuje celý život, je to dobrý řemeslník, a přitom skvělý valašský zemědělec. Hospodaří i v sadu, pálí slivovici, jezdí traktorem. A pak, mezitím, než nakrmí králíky a nasype slepicím, tiskne respirátory na 3D tiskárně,“ sdělil Žatečka.

„Musel jsem se smát, když mi jeho respirátor přišel den před reportáží v televizi, kde univerzitní profesor předváděl masku z PET lahve nebo kde vysoká škola prezentovala, že na respirátory mají grant a výzkumné centrum,“ dodal.

Trpěliví a pilní žáci

„Není výjimka, když si starší lidé kupují 3D tiskárny. Jsou trpěliví a pilní žáci, když se jim postupy vysvětlují. Dodrží, co se jim radí, a mnohdy jsou úspěšnější než ti mladší, pro které je tři minuty vysvětlování dlouho. Pan Hricišin patří k těm hodně učenlivým,“ zmínil se Richard Mrázek, prodejce 3D tiskáren, od něhož se kouzlům s tiskem Hricišin učí.

Jiří Hricišin dokáže do detailu popsat, jak z nitky umělé hmoty vrství tiskárna materiál. Skromně přitom ale připustil, že naučit se něco takového nebylo vůbec jednoduché.

„Jsem už pravda v letech, ale neumím zůstat sedět a hledět, baví mě učit se nové věci. Počítačům se věnuji dlouhá léta, vlastně co začaly. Po večerech, po nocích, a jde to,“ řekl a předvedl, jak lze během dvou vteřin vyměnit v jeho respirátoru filtr pořízený z papírového pytlíku do vysavače nebo z plátna.