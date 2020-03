Krizovým manažerem Česka ve stavu nouze by byl Hamáček

„Ve chvíli vyhlášení nouzového stavu krizový zákon říká, že vláda sama určí, kdo má jaké úkony a v jakém rozsahu je bude vykonávat. Automaticky to neznamená, že vše přechází na ministra vnitra, byť samozřejmě resort, vzhledem k tomu, že má pod sebou složky typu policie a hasiči, tak má to území mnohem větší než kteréhokoliv jiné ministerstvo,” řekl Novinkám v reakci na prohlášení ministra vnitra Jana Hamáčka Mlsna.

Hamáček ve čtvrtek dopoledne uvedl, že by vláda o vyhlášení nouzového stavu měla rozhodnout.

Hamáček: Vláda by měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu

Dále se hovoří i tom, že by měl být svolán ústřední krizový štáb. „Je to logické, ale zákon takovou povinnost neukládá. Už dnes na pracovní úrovni krizové štáby na ministerstvech fungují. Závisí na tom, jaká se přijmou opatření. Dnes se třeba svolat nemusí a zítra se situace změní a bude,” dovysvětlil Mlsna.

Hamáček ještě před raním jednáním řekl, že to premiérovi několikrát navrhoval, ale on to nevyslyšel.