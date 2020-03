Koronavirus zmutoval do dvou typů, toho agresivnějšího ubývá, tvrdí Číňané

Mezi lidmi kolují dva typy infekčního viru, nicméně předběžná studie tak nejspíš naznačuje, co někteří vědci v obecné rovině už říkají – že riziko dalšího zmutování do něčeho celkově horšího je malé. Mutování těchto tzv. RNA virů je jinak poměrně obvyklé.

Výskyt agresivnějšího virového typu se po začátku ledna navíc začal značně snižovat, informoval s odkazem na čínské experty server CNBC. To zní na jednu stranu povzbudivě. Na druhou stranu to ale úplně dobrá zpráva není, pokud by to znamenalo, že viry aspoň částečně a dočasně mutují do snadněji šiřitelné verze.