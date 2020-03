Koronavirus může drasticky ovlivnit letošní letní dovolené

V pondělním pořadu Squawk Box Europe na americké stanici CNBC se mnoho experů shodlo, že pokud se nepodaří krizi zažehnat záhy, budou následky pro turistický sektor celosvětově obrovské. „Pokud se to protáhne k Velikonocům a následně třeba i letním dovoleným, stanou se letošní normou dovolených ty vnitrozemské. To by bylo pro globální turismus velmi poškozující,” uvedl spoluzakladatel výzkumné společnosti Absolute Strategy Ian Harnett.

Opatření jsou zatím na několik týdnů, ale co když ani koncem dubna nebude jasněji? Dá se očekávat, že lidé v takový moment budou s koupí letních zájezdů vyčkávat do poslední možné chvíle. Ti, kteří si je již zakoupili ve first minute prodeji, budou čekat na vývoj situace obdobně. Mnozí hoteliéři si již uvědomují, že je pro ně lepší hostům umožnit dovolené posunout na případný pozdější termín, než o ně přijít úplně. A to platí koneckonců i pro cestovní kanceláře. A bude to možná často právě i o rozumné dohodě hoteliérů a cestovek, jinak bude velmi složité situaci globálně řešit.