I bavlněná rouška může pomoci. Návod, jak si ji doma ušít

Zákeřnost koronaviru SARS 2 je především v tom, že zatímco pro určitou skupinu lidí se může jednat o velmi závažné onemocnění, jež může skončit smrtí, u většiny populace má velmi slabý průběh, tudíž už dnes mezi námi zřejmě chodí i několik stovek jedinců, kteří jsou nositeli viru, aniž by o tom věděli. Pokud by tito lidé nosili roušku, pak by to jejich okolí ochránilo před šířením viru.