Cestovní kanceláře budou moci za zrušené zájezdy dávat poukazy

Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh. Počítá s tím zákon, který v noci na čtvrtek ve stavu legislativní nouze ve zrychleném řízení schválila Sněmovna.