Brněnská firma vyvíjí autonomní vůz pro dezinfekci prostor

Sprayer je dálkově řízeným či autonomně se pohybujícím robotickým autíčkem na elektřinu, které dokáže dezinfikovat různé prostory, aniž by do nich musel vkročit člověk. Firma má k dispozici software a technologii, která funguje na podvozku spolupracující firmy TPC Industry z Vrbičan na Litoměřicku, uvedla Andrea Najvárková z firmy BringAuto.

Společnost původně vyvíjela autíčko, které by samo rozváželo balíky koncovému zákazníkovi; služba se nazývá „last mile delivery”, tedy doručení na poslední míli. „Když nastala současná situace s epidemií a nutností intenzivní dezinfekce různých prostor, dostali jsme nápad autonomně řízeného autíčka, které by dezinfikovalo a člověk by se při tom nemohl nakazit,” uvedla Najvárková.

„Auto s řidičem už funguje, ale nám přišlo logické, že by v něm řidič nebyl. Nyní se pro nás staví podvozek, v červnu by měl být prototyp a v červenci by měl být k použití. Předpokládáme, že to bude zajímavé i pro zahraničí,” řekla Najvárková.