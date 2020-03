Babiš: Lidé musí být odpovědní, jinak to u nás skončí jako v Itálii

Pane premiére, v pátek skokově přibyly nové případy nakažených koronavirem. Domů se bude vracet další vlna lidí, kteří byli na jarních prázdninách v severní Itálii. Jak vážná je situace?

Situace v Itálii se vyvíjí dramaticky, ve čtvrtek za jediný den měli nárůst o 769 nových případů, což bylo nejvíc na světě, víc než v Číně, Jižní Koreji či Íránu. V pátek ráno jsme proto nejdřív vyhodnotili s předním epidemiologem a náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou situaci a shodli jsme se, že musíme české občany vracející se z Itálie vyzvat, aby zůstali v domácí karanténě.

Po návratu domů musí tito lidé kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře a ten jim vystaví elektronickou neschopenku. Kdo ji nebude chtít a dohodne se se svým zaměstnavatelem na home office, ještě lepší. Určitě je potřeba hledat řešení, aby zaměstnanci nepřišli o mzdy.

Je to nezbytná prevence, abychom udělali maximum proti nekontrolovanému šíření nákazy v České republice. Ostatně i veškeré případy u nás měly původ v Itálii. Zároveň žádám i provozovatele hotelů a recepční, aby se aktivně ptali, odkud jejich hosté přicházejí a kde byli. Musíme najít způsob komunikace s Airbnb, aby se starali o to, komu vlastně ty byty pronajímají.

Při porušení pravidel karantény hrozí pokuta až tři miliony. Má vůbec stát kapacitu kontrolovat stovky lidí v karanténě? Co když to lidé budou ignorovat?

Vždyť je to v jejich zájmu, aby byli odpovědní, panebože. Vidíme, jak počet nakažených roste, a když se objeví nový případ, tak musíme trasovat kontakty. Lidé by se neměli chovat nezodpovědně jako praktický lékař z Prahy, který dokonce šel ordinovat.

Ten za dva dny vyšetřil stovku lidí. Jsme ještě schopni dohledávat všechny kontakty nemocných?

Musíme je dohledat. Nesmíme dopustit, aby se u nás stalo to, co v Itálii, když se nákaza rozšířila z nemocnic. To by bylo velmi špatné.

V sousedních zemích se zavírají školy, úřady, restaurace, ruší se masové akce. U nás světový pohár v biatlonu na Vysočině probíhá bez diváků. S jakými dalšími omezeními počítáte, pokud počet nakažených poroste? Zakáže se třeba fotbal?

Nás nic takového zatím nečeká, protože jsme schopni dohledat kontakty na nakažené. A šlapeme pořádně na brzdu, jak vidíte, abychom podchytili případné další nakažené.

Biatlon jsme vyhodnotili jako megaakci se zahraniční účastí a nechtěli jsme se dostat do situace jako v SRN, kdy se na závodě v italské Anterselvě nakazil jeden Němec a pak jezdil po celé zemi a infikoval další lidi.

Takže si myslím, že to Bezpečnostní rada státu vyhodnotila správně. Ale především to bylo po doporučení hlavní hygieničky Gottvaldové a hlavně člověka, který tomu rozumí a jeho slovo je pro mě hlavní, což je pan Prymula.

Snažíme se, jak to jen jde, aby se ta nákaza u nás nerozšířila tak, jako tomu je v jiných zemích. Proto znova vyzývám všechny, aby byli odpovědní, protože v tomto jsme na jedné lodi, včetně opozice a médií.

Jsme ale připraveni na stovky nemocných?

Ano, jsme připraveni. A až nastane ta situace, tak budeme reagovat. Koronavirus řešíme 24 hodin denně, upravili jsme systém odběrů vzorků, informace máme hned ráno, s ministrem zdravotnictví Vojtěchem jsem stále ve spojení, setkáváme se s hejtmany, koordinujeme se i v rámci V4.

Děláme všechno pro to, aby to vaše „co kdyby“ nenastalo. A pokud budeme mít pocit zásadního ohrožení, pak budeme muset vyhlásit stav nouze. Zatím to tak ale nevidím.

Ministru Vojtěchovi se nelíbilo, že si žena, která měla podezření na infekci, nechala soukromě udělat test na koronavirus, když ji stát předtím odmítl. V čem je problém, když jsou lidé ochotni si testy zaplatit?

Předpokládám, že se to stalo proto, že hygienická stanice to podle popsaných symptomů vyhodnotila tak, že nejde o problém. V tuto chvíli je zaveden nový algoritmus, který umožňuje testování i osob mimo původní ohlášená ohniska na základě doporučení hygieniků.

Pokud je někdo vyhodnocen jako nerizikový, a přesto má zájem být otestován, bude mu to v soukromých laboratořích umožněno. Samozřejmě že se učíme za pochodu, že nikdo není dokonalý a že občas děláme chyby. Ale na základě těch chyb se dokážeme poučit a rychle přijímat potřebná opatření. Proto jsme třeba zakázali přímé lety ze severní Itálie.

Podle ODS to je zbytečné, protože jsme tím ztratili informace, kde se který cestující pohyboval. Pomůže takové opatření, není jen naoko?

Českou republiku každoročně navštíví 400 tisíc italských turistů, z toho 380 tisíc z nich letecky, většina přímými lety. Ostatně po nás totéž udělalo Švédsko a Rakousko.

Izrael například zakázal přílety zahraničních turistů z vybraných zemí. Kdyby politici ODS raději nařídili domácí karanténu sami sobě a 14 dní mlčeli, udělali by mnohem lépe. Nezlobte se na mě, ale stále je lepší zakázat přímé lety než stát u letadla a něco měřit.

Dobře víte, že virus mohou přenášet lidé, kteří žádnou teplotu nemají. A opakuji, za každou cenu chceme zabránit tomu, aby se u nás ta nemoc masově rozšiřovala. Pokud budeme mít pocit, že v okolních státech je nekontrolovaná nákaza, tak se možná zachováme stejně jako Izrael, protože zdraví našich lidí je nejvyšší priorita.

Výrobci nestíhají vyrábět roušky a respirátory. Dáte ruku do ohně za to, že naše nemocnice a lékaři budou mít dost ochranných pomůcek?

Pamatujete si, když jsem byl kritizován jako monstrum, že jsem nechtěl uvolnit ze zásob Státních hmotných rezerv roušky a respirátory pro Čínu? Dobře jsem věděl, co se může stát. Roušky a respirátory potřebují především naši lékaři, zubaři, sestry a lékárníci.

Proto jsme se rozhodli nákupy centralizovat, musíme si udělat celkový přehled o zásobách a soustředit se na to, aby naši lékaři ochranných pomůcek měli dost. Proto jsme také rozhodli o zastropování cen roušek a respirátorů a zakázali jsme vývoz dezinfekce.

Chceme lidi ochránit před panikou a šmejdy, kteří si chtějí na tom vydělat. Není důvod, aby lidé panikařili, a v tuto chvíli roušky a respirátory hlavně potřebují naši zdravotníci.

Splníte slib, pokud jde o růst platů a důchodů navzdory ekonomickým dopadům koronaviru? Podle ekonomů letošní rozpočet může mít mnohem větší schodek než plánovaných 40 miliard a růst HDP může být i o procento nižší proti očekávání.

Na tu otázku teď nemám odpověď. Samozřejmě že koronavirus bude mít obrovské dopady, především na evropské státy. Už dnes je pociťují přepravci i cestovní kanceláře.

Rozpočet na letošní rok máme schválený, podle něj se řídíme, a jak to bude vypadat s rozpočtem na rok 2021, teprve uvidíme. Samozřejmě že budeme muset řešit i ekonomické dopady, ale teď je maximální priorita zdraví našich lidí.

Na řecko-tureckých hranicích dochází k násilným střetům mezi řeckou armádou a tisíci migranty, kteří se snaží dostat do Evropy. ČR slíbila hlavně materiální pomoc, bude to stačit?

Když V4 před pár lety říkala, že máme zavřít vnější hranice EU, tak jsme byli za nelidi. Takže jsem rád, že se i ostatní země a Brusel probudily a nyní nám dávají za pravdu, že proti nelegální migraci se musí bojovat a chránit vnější evropskou hranici.

Od roku 2015 dostalo Řecko 2,35 miliardy eur na boj proti nelegální migraci a zajištění hranic, to je obrovský balík peněz. A Česká republika jim teď zase konkrétně pomáhá. Posíláme Řecku milion eur a humanitární pomoc v hodnotě 2,5 milionu korun. Stejně jako Slovensko a Polsko posíláme do Řecka prozatím osm našich policistů.

Vlastizrádci europoslanci Zdechovský a Peksa, pomatená německá europoslankyně Hohlmeierová, bestie poslankyně Kovářová. Myslíte si, že premiér by měl častovat své politické protivníky veřejně takovými výrazy? Víte o tom, že těm lidem pak chodí výhrůžné dopisy?

Samozřejmě že mě mrzí, když jim někdo vyhrožuje, sám to vím, jaké to je, protože mně a mé rodině vyhrožují téměř každý den.

Ale k těm konkrétním případům. Výraz bestie nebyl veřejný výrok, to ČT bez mého vědomí nahrála a odvysílala můj rozhovor s ministryní Schillerovou.

Nemyslel jsem to zle, chtěl jsem tím říct, že paní Kovářová je urputná a má tah na branku. Je škoda, že taková nebyla, když dělala starostku v Chýni, mohla se postarat o výstavbu školy a školky.

Paní Kovářovou mám rád a myslím si, že je jí pro STAN škoda. A jsem připraven se jí omluvit. Ale říkám, byl to soukromý rozhovor. Mnoho politiků mě opakovaně veřejně uráží včetně pana Zdechovského a Peksy, ale zatím jsem to nechával bez komentáře.

A co vlastizrádci a totálně pomatená europoslankyně?

Vlastizrada je silný výraz, za to jsem se omluvil, přesnější výraz jsou udavači. Pokud jde o paní europoslankyni, která nosí odznak Milionu chvilek, tak ta zemědělství opravdu nerozumí, což neříkám jen já, ale i Agrární komora.

Ta kvůli jejím výrokům žádá omluvu a ve svém dopise Evropskému parlamentu dokazuje, že jsou její závěry zmatené a chybné. Nic jiného jsem říct nechtěl. To jako nesmím být kritický, když konstatuji zásadní neznalost u europoslanců?

Europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu vedeném Hohlmeierovou prý už nepochybují, že jste ve střetu zájmů, že své postavení zne­užíváte pro vlastní zájmy a v Česku kvůli vám panuje systémová kleptokracie. Příští týden bude europarlament hlasovat o rezoluci. Co uděláte v případě, že projde?

To jste mě s tou kleptokracií pobavil. Co udělám, když přijmou rezoluci? Nic. V Evropském parlamentu, který ročně stojí dvě miliardy eur, jsou bohužel čeští poslanci, kteří systematicky pracují proti zájmům ČR jako právě Zdechovský.

Ten tuto křižáckou výpravu, kam byli vybráni ti správní lidé, dlouho připravoval a koordinoval s jediným cílem – poškodit Babiše, a tím pádem Českou republiku. Co také čekat od člověka, který u nás zastupoval šmejdy, kteří okrádali lidi.

Je to jen přenesení politiky z ČR do Bruselu, snaha odstranit premiéra a po Polsku a Maďarsku další útok na V4. Europoslankyně ODS Vrecionová dokonce veřejně lže na tiskovce, když tvrdila, že jsem volal německé kancléřce Merkelové, aby paní Hohlmeierovou zkrotila. Úplný nesmysl. Opakuji, splnil jsem to, co po mě žádal lex Babiš, a proto žádný střet zájmů nemám a ani mít nemohu.

Vaši oponenti naopak tvrdí, že váš střet zájmů je ložená věc i kvůli e-mailům, podle kterých vás měl Agrofert požádat o posouzení obchodní nabídky, kterou holding dostal od jiné soukromé společnosti, a vy jste měl nechat vypracovat posudek vládním zaměstnancem.

Na výmysly antibabišovského serveru Seznam Zprávy nemá smysl reagovat. To psal redaktor, který na základě údajných neznámých svědků dostal paní Jourovou nepřímo do vězení. A také v tomto případě je to sprostá lež.