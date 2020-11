Známkuje si vlastní úkoly, kritizuje Johnsona bývalý šéf MI5

Evansovo vyjádření přichází pár dní poté, co několikaměsíční vládní vyšetřování dospělo k závěru, že ministryně Priti Patelová šikanovala podřízené. Vedoucí vyšetřování Alex Allan uvedl ve zprávě několik případů nadávání a křičení, což porušuje ministerský etický kodex. Zároveň ale připustil, že šlo možná o „neúmyslné” jednání.

Premiérův poradce pro etické standardy Jonathan Evans, který v minulosti vedl britskou kontrarozvědku MI5, se domnívá, že by předseda vlády neměl být tím, kdo rozhoduje o tom, jestli jeho ministři porušili nebo neporušili ministerský kodex.

Podle něj by se tato pravidla měla změnit. „Takhle to vypadá, jako by si známkoval vlastní úkoly,” kritizoval premiéra. Evans upozorňuje, že není možné, aby si předseda vlády interpretoval ministerský kodex, jak se mu zachce.