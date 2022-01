Západ se nechal vlákat do Putinovy pasti, varuje Navalnyj

Navalnyj ve vězení vyhubl a viditelně sešel. Soudkyni to ale neobměkčilo

Navalnyj ve vězení vyhubl a viditelně sešel. Soudkyni to ale neobměkčilo Evropa

"Místo toho, aby USA tenhle nesmysl ignorovaly, přistupují na putinovský pořad jednání a pospíchají organizovat jakési schůzky," uvedl Navalnyj, který odpovídal na otázky týdeníku v několika dopisech zaslaných z vězeňského zařízení. "Západ se opakovaně chytá do Putinovy jednoduché pasti," tvrdí opoziční předák.

"A přitom říkají ‚Pokud něco uděláš, tak my zavedeme tvrdé sankce.‘ A to přesně Putin potřebuje. Protože se to dá obrátit - jestli Ukrajinu nenapadneš, tak sankce nezavedeme," domnívá se Navalnyj. Západ podle něj dává Putinovi najevo, že pokud nebude vůči Ukrajině dostatečně důrazný, nedostane bič, ale cukr.