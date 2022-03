Západ nemá odvahu nám čelit, řekl šéf ruské rozvědky

NATO se do konfliktu na Ukrajině odmítá přímo zapojit, protože země není členem Aliance. Státy ale posílají na Ukrajinu zbraně a pomoc. Pokud by se NATO do konfliktu zapojilo, hrozilo by, že válka přeroste do obrovských rozměrů. Aliance v reakci na ruskou agresi posiluje své východní křídlo, zbraně míří například na Slovensko nebo do Rumunska.