Založme novou stranu, je to nutné, nabádá Macrona ministr

Tuto myšlenku vyslovil Bruno Le Maire (52), francouzský ministr hospodářství, v pondělí v televizi BFM. Řekl, že doufá, že se podaří vytvořit „prezidentskou stranu, která by sjednotila všechny, kteří chtějí podpořit kandidaturu Emmanuela Macrona v roce 2022“, a která by mu přinesla znovuzvolení do prezidentského úřadu, pokud se rozhodne kandidovat.