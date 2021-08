Zabili ji, nacpali do kufru a zakopali. Dva Afghánci zavraždili sestru kvůli cti

V roce 2013 přišla Maryam s manželem a dvěma dětmi (syn dnes 13letý a dcera devítiletá) do Německa. Žili v azylovém zařízení v Berlíně. Spolu s nimi dorazili do Německa také její bratři. Mladší Seyed našel ubytování v hlavním městě, ale Sayed musel do Bavorska. Několikrát se pokoušel dostat do metropole, ale úřady ho vždy vrátily zpět.