Za pokus o atentát před katedrálou Notre-Dame dostaly ženy 25 a 30 let

Francouzský soud v pondělí poslal na 25 let a 30 let do vězení dvě ženy, které se v roce 2016 pokusily spáchat atentát před pařížskou katedrálou Notre-Dame. Informovala o tom agentura AFP. Ornella Gilligmannová a Ines Madaniová se přihlásily k teroristické organizaci Islámský stát (IS).