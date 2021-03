Weiss: Matovič se zapsal do dějin. Žalostně

Předseda NR SR Boris Kollár musel v úterý vyhlásit: „Přerušil jsem schůzi proto, abych cirkus z vlády nepřesunul do parlamentu. V tomto případě je chyba na naší straně.“

Ambice předsedy vlády Igora Matoviče zapsat se do učebnic dějepisu jako nejlepší vláda v historii země se po roce vládnutí ocitla v troskách a stala se předmětem sarkasmu.

Ještě nikdy se nestalo, aby měl předseda vlády po roce u moci takto destruktivně nízkou důvěru. Na otázku „Měl by Igor Matovič zůstat premiérem?“ odpovědělo „určitě ano“ pět procent a „spíše ano“ devět procent dotázaných v průzkumu agentury Median pro RTVS. Odpověď „určitě ne“ zvolilo 61 procent a „spíše ne“ 21 procent respondentů.

On a jeho kolegové vyzývají k jejímu ukončení cestou předčasných voleb s odůvodněním, že po všech urážkách a podrazech, které si koaliční lídři veřejně uštědřili, vzhledem k prokázané neschopnosti racionálně vládnout a s 80procentní nedůvěrou občanů nemůže efektivně fungovat ani nová koaliční vláda. O bezprecedentním selhávání kabinetu a rozkladu státu hovoří i předseda Směru-SD Robert Fico .

Jasný vzkaz poslal koaličním partnerům Boris Kollár, předseda NR SR a šéf druhé nejsilnější vládní strany disponující 17 mandáty. Na úterní tiskovce zopakoval, že nedopustí, aby se chaos a cirkus z koaličních rad a vlády přesunul do parlamentu.

A dal partnerům ultimátum: „Je třeba čestně předstoupit před lidi, říct – svěřili jste nám moc, my jsme ji nezvládli. Je třeba říct, prosím, tady vracíme moc, jdeme do předčasných voleb a vystavte nám účet.“ Koalici dal čas do konce příštího týdne.