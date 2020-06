Výroky k vyhoštění dvou ruských diplomatů si odporují, stěžuje si Moskva

Brjuchanov připomněl, že v dubnu unikla tajná informace českých tajných služeb do týdeníku Respekt, který napsal, že do České republiky přijel do Prahy ruský diplomat s jedem ricinem. Poté se celá kauza veřejně probírala. Podle názoru zástupce šéfky Rossotrudničestva vládní představitelé neplánovali tuto záležitost zveřejňovat.