Volby v Bělorusku nebyly ideální, připustil ruský ministr zahraničí

„Řečené ale neznamená, že volby byly ideální. Samozřejmě, že ne. Je pro to nemálo důkazů,” řekl Lavrov na stanici Rossija 1 v pořadu 60 minut a pokračoval: „To přiznalo i běloruské vedení, které se pokouší zahájit dialog s občany, kteří protestují proti tomu, co považují za porušení svých práv.“

Běloruské vedení přitom počítá, že běloruský prezident Alexandr Lukašenko , který získal podle volební komise 80 procent hlasů, bude opět stát v čele země, jen zatím není jasné, kdy se tak stane. „Konkrétní datum určí organizátoři, inaugurace se odehraje nejpozději do dvou měsíců,” řekl ruské agentuře TASS nejmenovaný člen volební komise. Podle něj se bude postupovat podle zaběhnuté praxe, kdy se vítěz prezidentských voleb ujme úřadu měsíc od vyhlášení konečných výsledků.

Lavrov dal najevo znepokojení nad vývojem událostí v Bělorusku a nad tím, že se do něj zasahuje ze zahraničí: „Obáváme se pokusů využít vnitřních potíží, s nimiž se nyní potýká Bělorusko, běloruský lid i vedení, k vměšování do těchto událostí a procesů zvenčí. Nejde jen o vměšování, ale o snahu zavést pro Bělorusy pořádky, které považují vnější hráči za výhodné pro sebe.“

Lavrov také komentoval prohlášení několika zemí EU k vývoji v Bělorusku: „To, co nyní slyšíme z evropských hlavních měst, zejména z pobaltských a z Polska a europarlamentu , se neříká kvůli Alexandru Lukašenkovi, lidským právům a demokracii. Je to všechno o geopolitice.“ Podle něj jde o snahu západních partnerů zavádět na kontinentu i ve světě svá pravidla. „Nikdo neskrývá, že hovoříme o boji v postsovětském prostoru. Viděli jsme tento boj i v předchozím vývoji situace po konci Sovětského svazu. Posledním příkladem je samozřejmě Ukrajina .“

Lavrov si stěžoval, že Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (OSIHR) při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) poukazuje na porušování pravidel při volbách běloruského prezidenta na základě zpráv na internetu, ale sám nevybral pozorovatele, které by do země poslal, i když měl pozvání. Zmínil rozdílný přístup k různým zemím, kdy se někdy někam pošle 800 lidí a jinam dvanáct nebo také žádný. Upozornil přitom na nerovnost v Lotyšsku a Estonsku, kdy je statisícům obyvatel ruského původu upíráno právo volit, protože mají statut „neobčana“. Jde o to, že nesplnili požadavky na získání občanství, nesložili zkoušku ze státního jazyka.