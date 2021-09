Ve Francii bude antikoncepce pro ženy do 25 let zdarma

Bezplatnou antikoncepci budou mít ve Francii zdarma všechny ženy do 25 let Foto: Profimedia.cz

Francouzky mladší 25 let budou dostávat antikoncepci zdarma. Nové opatření, které má státní zdravotní systém vyjít na 21 milionů eur (533 milionů korun) ročně, bude platit od 1. ledna 2022. Nárok na bezplatnou antikoncepci dosud měly dívky do 18 let, uvedla agentura AFP s odkazem na francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Vérana.