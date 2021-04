Varšavská prokuratura vyšetřuje papežův výrok, autorovi hrozí vězení

Protože František k němu ještě dodal, že „pro Boha nemá sexuální orientace žádný význam“, autorovi tohoto výroku, ale i jeho šiřitelům „hrozí v případě uznání viny trest vězení do dvou let“, upozornil portál natemat.pl.

„Pokud bychom měli v Polsku správně fungující prokuraturu, která by respektovala ústavu, pak by se nezabývala každou hloupostí, která se objevila na jejím stole. Problém je vsak v tom, že homosexualitu u nás katolická církev považuje za hřích a vyjádření papeže, že Bůh miluje i gaye, za provokaci, kterou je třeba potrestat,“ upozornil portál bezpravnik.pl.

Dodal také, že prokuratura v tomto případě zbytečně ztrácí čas na neuvěřitelná obvinění, která normálním lidem vyrážejí dech, navíc tak vyhazuje do vzduchu peníze daňových poplatníků. „Vyšetřovatelé varšavské prokuratury nemají právo zasahovat do náboženských sporů. Také by si měli uvědomit, že ,uražení‘ katolíci nemají monopol na náboženství, křesťanství a ani na slovo Bůh,“ napsal závěrem.