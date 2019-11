Tygry v dodávce na několik dní odstavili na polsko-běloruské hranici, jeden uhynul

Do zoologické zahrady v Poznani byla v noci na čtvrtek převezeno devět tygrů, kteří od minulého víkendu čekali na polsko-běloruské hranici. Zvířata od 22. října putovala z Itálie do ruského Dagestánu, po cestě je ale Bělorusko vrátilo do Polska, protože řidiči neměli potřebné dokumenty. Až do čtvrtka se řešilo, co s tygry bude. Jeden mezitím uhynul, další jsou ve špatném stavu.