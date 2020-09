V Náhorním Karabachu se tvrdě bojuje, Jerevan zvažuje uznání jeho nezávislosti

Uvedl to na Twitteru Anuš Ghavalajn z bezpečnostní rady mezinárodně neuznávané Republiky Arcach, která se nachází na území Náhorního Karabachu. Arménie pohrozila, že uzná její nezávislost.

Ázerbájdžánská armáda oznámila, že tvrdé boje po celé délce fronty v oblasti pokračují a „arménská strana soustředila další síly a pokusila se ráno 30. září přejít do útoku“. „Tato činnost nepřítele je potlačena, a ázerbájdžánské jednotky podnikají protiútok s cílem zlomit odpor nepřítele,“ dodalo ázerbájdžánské ministerstvo obrany. Uvedlo také, že při bojích vyřadila z provozu arménský systém protivzdušné obrany ruského původu S-300, který byl dislokován v Náhorním Karabachu.

Arménský premiér Nikol Pašinjan ve středu na schůzce s ruskými novináři pohrozil, že by jeho vláda mohla uznat Republiku Arcach vyhlášenou na území Národního Karabachu v roce 1991, kterou dosud uznaly jen jiné neuznávané enklávy - Jižní Osetie, Abcházie a Podněstří.

Během telefonického rozhovoru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podle svých slov Pašinjan nemluvil o zapojení Ruské federace do konfliktu: „S prezidentem Ruské federace jsme nemluvili o možném zásahu Ruska do karabašského konfliktu. Také zatím nemusíme využívat potenciál ruské 102. základny, ale v případě takové potřeby to právo umožňuje.“ Pašinjan ale zdůraznil, že chce posílit vztahy s Ruskem a pozvednout je na vyšší úroveň.