V moskevské zoo uhynula válečná kořist

Moskevská zoologická zahrada truchlí nad skonem aligátora Saturna, který uhynul ve věku odhadovaném na 84 let, informovala v sobotu ruská média. Ve volné přírodě by se dožil asi 30 až 50 let. Saturn za války utekl z berlínské zoo, než ho v roce 1946 našli britští vojáci a darovali ho Sovětskému svazu, napsal server RBK.