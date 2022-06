V Charkovské oblasti při ruském ostřelování zemřelo 15 lidí

V Charkově podle něj zemřelo kvůli ruskému ostřelování pět lidí a jedenáct utrpělo zranění. Čtyři lidé zemřeli na dalších místech v oblasti, a to včetně osmiletého dítěte, jehož matka je zraněná, dodal.

Gubernátor vyzval obyvatele města k maximální opatrnosti, do ulic by měli vycházet jen v opravdu nezbytných případech. „Nyní je to krajně nebezpečné!” varoval.