V Bruselu drží hladovku 400 migrantů

Migrantů se zastal i bývalý ministerský úředník Reginald Moreels. „Jsou to lidé, kteří mají práci na černém trhu. Pokud by se jim pobyt upravil zákonem a poskytla jim důstojná existence, mohli by pracovat na místech, kde je nedostatek zaměstnanců.“ Současně uvedl, že pro situaci a bezpečí společnosti by bylo lepší, když by migranti nezůstávali závislí na lidech, kteří ovládají černý trh a profitují z poskytování podnájmů nelegálním migrantům.