V Británii přibývají případy koronaviru kvůli indické mutaci, počty obětí ale nerostou

Jestliže ještě 23. května bylo detekováno 2325 nově nakažených, poslední květnovou neděli to už bylo 3240.

Zatím ale nevzrůstá denní počet obětí, za poslední den jich bylo šest. To je však dáno i tím, že nárůsty obětí přicházejí tři až čtyři týdny po nárůstech počtu nakažených, neboť vážná forma covidu se vyvine až za tři týdny.

Experti už varovali vládu, že třetí vlna v Británii už mohla začít. „Vidíme, že aktuální opatření nezastavují rychlý nárůst případů v moha částech země. Vypadá to, jako bychom byli na počátku třetí vlny,“ varoval profesor z londýnské školy pro hygienu a tropické nemoci Martin McKee.

Poradní skupina vlády SAGE ještě před nástupem indické varianty varovala, že se infekce může opět vrátit a šířit mezi lidmi, kteří nebyli naočkovaní. Do 29. května bylo podáno už 57,8 milionu dávek. I když počet případů indické mutace stoupá - tři čtvrtiny nových případů připadají na ni -, podtajemník pro očkování Nadhim Zahawi tvrdí, že zatím nedošlo k jejímu celoplošnému šíření.

Panují obavy, že nárůst nových případů by mohl zbrzdit uvolňování, které mělo vyvrcholit před prázdninami, aby si Britové mohli užít léta, dovolených, festivalů i sportovních událostí. Zahawi odmítl popřít, že by některá nařízení, jako nošení roušek, mohla přetrvat i po 21. červnu. Někteří vědečtí poradci uvádějí, že i po konci června by mohlo mít smysl pracovat z domova, aby se omezily kontakty mezi lidmi.