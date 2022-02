USA neudělí víza běloruským funkcionářům spojeným s případem sprinterky

Běloruská olympijská běžkyně Cimanouská kritizovala své trenéry na instagramu za to, že ji nominovali do štafety na 4x400 metrů, kterou nikdy předtím neběžela. Atletka se na tokijském letišti obrátila na japonskou policii a požádala ji o ochranu, protože se obávala o své bezpečí po příletu do Běloruska. Na polské ambasádě poté dostala humanitární vízum.