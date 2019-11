Ukrajinský prezident je pod tlakem, oligarchu v jeho stínu viní bankéřka z útoků

V srpnu byla v londýnské Knightsbridge Hontarevová sražena autem a od té doby je odkázána na invalidní vozík. Domnívá se, že to nemusela být náhoda. Ještě když byla v nemocnici, bylo zapáleno auto jejího syna v Kyjevě, prohledán její byt a krátce poté byl vypálen i její dům u Kyjeva. V půlce září BBC řekla, že se bojí o život a dodala: „Nemám žádné důkazy, ale je to propojené.“

„Je to pomsta,“ řekla listu The Guardian. Její snaha o liberalizaci ekonomiky v době, kdy stála v čele centrální banky, jí udělala řadu nepřátel, protože se snažila plnit podmínky půjček Mezinárodního měnového fondu (MMF), což mělo dopad na životy milionů obyčejných lidí. Je přesvědčena, že za útoky stál oligarcha Ihor Kolomojskyj. Hontarevová nechala zestátnit jeho Privatbank, což zdůvodňovala tím, že společnost byla špatně vedená a zřejmě sloužila k praní peněz. „Bylo to letadlo, 33 procent soukromých deposit a 50 procent transakci, veškeré podnikání bylo v rukou agresivního oligarchy.“

Vypálený dům Hontarevové Foto: Profimedia.cz

Kolomojskyj popíral nejen to, že by se v bance praly špinavé peníze, ale i nařčení, že stál za nehodou v Londýně, kde byla Hontarevová sražena. Slíbený rozhovor však listu nedal. Podle něj nehodu Hontarevová používá ke své vlastní propagaci.

Poslanec Zelenského strany Oleksander Dubinskyj řekl: „Rozhodli se použít nehodu, aby udrželi kampaň, že se jí (Hontarevové) někdo pokouší vyhrožovat.“

Hontarevová popsala výhrůžky

Bývalá centrální bankéřka ale trvá na tom, že jí Kolomojskyj vyhrožoval: „Bylo to vždycky jako v žertu. Nikdy mi neposlal vzkaz ´teď tě zabiju´, ale vyhrožoval mi pět let.“ Uvedla, že výhrůžky začaly přicházet několik měsíců před jejím jmenováním do funkce. „První, co mi řekl, bylo Valerije Alexejevno, jste bez osobních strážců. Víte, že v této zemi stojí někoho zabít jen 10 000 dolarů? Řekla jsem mu, že mám ochranku, což nebyla pravda. A on řekl: S ochrankou to bude stát 100 000 dolarů.“

Před centrální bankou byla ponechána rakev s její figurínou a na zdi jejího domu se objevila kresba prasete s ruskou vlajkou. V roce 2017 složila funkci.

Tažení proti Hontarevové

Kauza je v centru pozornosti, protože probíhá kampaň proti reformám, které zavedla a které byly klíčové pro půjčky od MMF, od nějž chce Ukrajina další tranše. Za skeč s písní Hořela chata komediální skupiny Kvartal 95 spojené s prezidentem Volodymyrem Zelenským urážející Hontarevovou a zlehčující žhářský útok na její dům se musel na Facebooku omlouvat ministr kultury.

Kolomojskij je považován za muže v pozadí Zelenského, protože Kvartal 95 vystupuje na jím spoluvlastněném televizním kanálu 1 1.

Zelenskyj od počátku volební kampaně čelí obviněním, že je prodlouženou rukou Kolomojského, má mu umožnit návrat do vlasti a získat zpět Privatbank. Tato obvinění stále sílí, po svém zvolení Zelenskyj skutečně Kolomojskému umožnil návrat a řadu lidí spjatých s tímto oligarchou dosadil na klíčové pozice; Kolomojského bývalý právník Andrij Bohdan například vede prezidentskou kancelář.

Demonstranti s rakví s figurínou Hontarevové ve vězeňském mundúru Foto: Profimedia.cz

Na Zelenského však Hontarevová neútočí: „Vím, že byl loutka, ale doufejme, že když máte 40 let, jste chytrý a hezký, nechcete být loutkou. Mně nezáleží na tom, kým byl, ale kým bude.“

Poslanec Zelenského strany Oleksander Dubinskyj pracoval jako novinář na kanálu 1 1 a byl jedním z nejhlasitějších kritiků Hontarevové: „Musíte pochopit, že miliony lidí byly postiženy jejím rozhodnutím nechat zkrachovat banky, miliony lidí přišly o peníze.“

Jeho odpor k Hontarevové je tak velký, že na začátku roku vyzval svých 130 000 sledujících na Facebooku, aby zahájili dopisovou kampaň proti Londýnské škole ekonomiky, kde Hontarevová působí. Také ji obvinil ze zpronevěry státních fondů, kterou chtěl vyšetřovat, ale to parlament hlasy jeho spolustraníků zamítl.

Obhajoba zestátnění