Tusk: Brexit je koncem britského impéria

„Slyšel jsem to v Indii, na Novém Zélandu, v Austrálii, Kanadě i v Jihoafrické republice: po odchodu (z EU) se Spojené království stane outsiderem, druhořadým hráčem, zatímco hlavní bojiště obsadí Čína, USA a Unie,“ prohlásil Tusk . Země, na které se odvolával, jsou bývalé britské kolonie.

„Opakovaně jsem od příznivců brexitu slyšel, že chtějí opustit Evropskou unii , aby učinili Spojené království opět globálním. Věří přitom, že jen samotní mohou být vskutku velcí. Skutečnost je ale přesně opačná. Jen jako součást sjednocené Evropy může hrát Spojené království globální roli. A svět to ví,“ řekl Tusk při přednášce na škole College of Europe v belgických Bruggách.

Před nadcházejícími volbami v Británii Tusk povzbuzoval odpůrce brexitu: „Lze to ještě změnit? Věci se stanou nezvratnými, až když si to lidé začnou myslet. Nevzdávejte se. V tomto zápase se už hraje v prodloužení, snad dojde i na penalty.“

Londýn neohlásí svého kandidáta na britský post v Evropské komisi, a to až do parlamentních voleb, jež jsou vypsány na 12. prosince. Nejmenovaný britský činitel podle agentury DPA sdělil, že to vláda ve středu večer oznámila příští šéfce Komise Ursule von der Leyenové.