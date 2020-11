Švédská zaslepenost přiživuje gangy

Kriminalisté, kteří dorazili na místo činu, měli jasno. Drogového dealera, pěšáka z ulice původem z Iráku, neminula poprava – buď od konkurenčního gangu pro výstrahu, nebo od jeho za neposlušnost. „Naštěstí úplně stranou, střelba nikoho neohrozila,“ chválil si „ohleduplnost“ zločineckého klanu jeden z inspektorů z oddělení vražd.

Gangy se dívají na bílé Švédy jako na jiný klan, který je shodou okolností u moci inspektor policie

Před pěti lety vítalo Švédsko mohutnou vlnu migrantů doslova s otevřenou náručí a patřilo ke státům, které jich přijaly vůbec nejvíc. V roce 2019 zaznamenali v kdysi poklidných městech v zemi tří korunek 257 pumových útoků a více než 300 přestřelek, za nimiž stojí zločinecké klany ze Středního východu, severní Afriky a Balkánu.

Kocour není doma přes třicet let

Situace došla tak daleko, že letos v srpnu rozmístila Ali Chánova rodina, jeden z gangů v severovýchodním Göteborgu nechvalně proslulý brutalitou, na ulicích zátarasy. Chtěli si posvítit na mafiány, s nimiž soupeří, a to doslova. Gangsteři bez ostychu zastavovali všechny automobily a svítili baterkami řidičům do obličeje.

Policisté bariéry odstranili a vzali do vazby dvacet lidí. Nic nevystihuje výmluvněji švédský změkčilý přístup k přistěhovaleckým zločineckým strukturám než to, co následovalo. Zatčené do jednoho propustili – státní žalobci dospěli k závěru, že v ničem neporušili zákon, dokonce ani v omezování osobní svobody.

„Ali Chánova rodina zahrnuje asi čtyřicet mužů starších 15 let, z nichž 30 má policejní záznam,“ říká v listě The Daily Mail policista Ulf Merlander (44). V jejich repertoáru nechybějí vraždy, vydírání, znásilnění, vyhrožování, obchod s narkotiky a nelegální držení zbraní.

Hašim Ali Chán (63), hlava rodiny, se dostal do Švédska v roce 1984 s první velkou přistěhovaleckou vlnou jako uprchlík z libanonské občanské války a začal žít v Angeredu, tehdy tichém a naprosto bezpečném předměstí Göteborgu, kde lidé domovy a auta nezamykali.

Inspektor Ulf Böstrom (63), šéf göteborské jednotky pro začlenění cizinců, slouží u policie už 42 let. „Řešíme problémy, které jsme sami v osmdesátých letech vytvořili. Tehdy se prosadil názor, že policejní hlídky nemají v ulicích co dělat. Okamžitě je nahradily gangy přistěhovalců. Když není kocour doma, mají myši pré. Ve Švédsku kocour není doma více než třicet let. A politici jsou slepí či zaslepení,“ posteskne si zkušený policista.

Smír se dojednal u policejní stanice

„Jenom v Göteborgu žije 184 národností. Gangy se dívají na bílé Švédy jako na jiný klan, který je shodou okolností alespoň oficiálně u moci. Záměr na začlenění migrantů prokazatelně selhal. Na švédské půdě se už narodila do zločineckého prostředí generace mladých mužů, kteří se považují za nedotknutelné. S něčím, jako je stát, si hlavu nelámou,“ podotýká.

Válku mezi Ali Chánovou rodinou a konkurenčním gangem z předměstí Backa, kvůli níž stály v Göteborgu v ulicích zátarasy, ukončila schůzka jejich představitelů v pětihvězdičkovém hotelu Clarion Post jen půl kilometru od hlavní policejní stanice ve městě. Imigrantští zločinci z předměstí se v zájmu klidu zbraní rozhodli zaplatit za smrt jednoho z Ali Chánovy rodiny významnou finanční náhradu.

Jediné, co švédské úřady podnikly, bylo, že jednoho z Ali Chánových mladistvých vnuků, který se drzého jednání v okázalém luxusu zúčastnil, předaly kvůli držení zbraní a drog do péče státu, který ho bude na své náklady živit. Zodpovědní lidé jistě udělají všechno pro to, aby si nestěžoval, že má v televizi málo zábavných programů.