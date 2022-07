Subvarianta koronaviru kentaur se šíří hrozivě rychle

Subvarinata BA.2.75 kentaur byla poprvé detekována v květnu v Indii. Evropské Středisko pro kontrolu a šíření nemocí (ECDC) ji 7. července zařadilo na seznam variant, které je potřeba sledovat. To se dělá u těch variant, které by mohly buď vyvolávat vážnější průběh, nebo by byly vysoce nakažlivé, zatím však pro to nejsou jasné důkazy.