Souhrn dění na Ukrajině do středeční půlnoci

22:24 - Rusko se ještě nevzdalo plánu ovládnout Kyjev a může se pokusit vytvořit na ukrajinském území nový státní útvar a připojit ho k Rusku. Podle serveru Ukrajinska pravda to řekl Oleksij Hromov, zástupce šéfa hlavního operačního oddělení generálního štábu ukrajinské armády.

„Shodli jsme se, že musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny a vyvíjet tlak na Moskvu, ale zároveň se začít ptát, jak dosáhnout míru," řekl Draghi ke schůzce s Bidenem. Dodal, že považuje za zásadní, aby Spojené státy jednaly napřímo s Ruskem. Nikdo by se podle něj však neměl snažit Ukrajinu tlačit do přijetí mírového řešení. „To by byl recept na katastrofu,” řekl.