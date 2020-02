Slovensko: Voliči se rozhodují na poslední chvíli

„Svůj hlas dám Igoru Matovičovi. Před měsícem bych to sám nepředpokládal, ale podle jeho preferencí má jedině on šanci porazit Směr, a proto ho podpořím,“ řekl Právu Robert Antal z Bratislavy. Poslední předvolební průzkumy zaznamenaly značnou nestálost názorů voličů, kteří mění své rozhodnutí na poslední chvíli.

Je to dáno tím, že opozice nedokázala vytvořit jednotný blok proti vládním stranám a voliči opozičních stran se rozhodují do posledního dne, koho ze široké nabídky podpoří. Právě tento efekt pomáhá hnutí Obyčejní lidé a Nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče.

Uvědomil jsem si, že lidé reagují na populismus a na to, co se dobře poslouchá a dobře prodává. A on to dělá. Minulé volby jsem volil právě jeho kandidátku. Určitě bude lepší, když vyhraje Matovič než Kotleba či Směr,“ myslí si.