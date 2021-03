Slovenská vláda se postupně rozpadá, rezignovala další ministryně

Pokud by Matovič podal demisi, znamenalo by to podle slovenské ústavy pád celé vlády. Čtyřčlenná koalice, která má ve sněmovně až ústavní většinu, by se následně mohla dohodnout na vytvoření nového kabinetu. V něm by Matovič podle dostupných informací chtěl zastávat nově vytvořenou pozici vicepremiéra pro boj s korupcí, což před loňskými volbami patřilo k hlavní agendě jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). Sulík se ale postavil proti vytváření nového postu ve vládě.