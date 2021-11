Školáci v rouškách rodičům ve Francii nevadí. Povinné očkování i testy ano

Podobně jako ona musí s roušku do školy i všechny děti od šesti let, a to, na rozdíl od Česka, i během výuky, když sedí v lavicích. Odložit je mohou jen při pobytu venku nebo na tělocvik.

A to i stejně starý Thibault v obci Rueil Malmaison, západně od Paříže. „U nás ji děti ve školách nesundaly vlastně nikdy. Region Ile de France a Paříž jsou neustále v oranžové zóně a to už od loňského podzimu,” vysvětluje France, maminka malého Thibaulta. To až teď francouzská vláda nařízení rozšířila na celou Francii. „Snáší to velmi dobře, nikdy si nestěžoval!”