Sabotáže Rusů, nebo přesné útoky? Množí se exploze ruských skladů paliva a munice

Podle zástupce šéfa ukrajinské kontrarozvědky SBU Viktora Jahuna se mohou sami Rusové sabotážemi snažit zakrýt chaos, který v jejich armádě panuje. „Co (Rusové) lili do tanků, že už po 100 nebo 200 kilometrech nejely? Vypovídá to o tom, že není jasné, co se v těch ropných skladech děje, a že je snazší je zničit, než se za to potom zodpovídat,“ míní Jahun.