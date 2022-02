Ruští vojáci mi zabili mámu, popisuje na videu Ukrajinka

„Prostě jsme jely a u výjezdu z města už stály ruské tanky. Když jsme začaly ujíždět, zahájily střelbu. Převrátily jsme auto na bok, vyběhly jsme z něj, naši (ukrajinští) vojáci nás schovali. No schovali, pokusili se o to. Byli to mladí kluci,“ uvedla na videu.