Ruští filmaři se vrátili z natáčení na Mezinárodní vesmírné stanici

Vzniká díky tomu snímek, v němž je lékařka, která nemá s kosmonautikou nic společného, nucena letět do vesmíru, aby zachránila nemocného kosmonauta. Ve filmu se objeví i skuteční ruští kosmonauté Škaplerov, Oleg Novickij a Pjotr Dubrov. Před odletem se předpokládalo, že na oběžné dráze vznikne zhruba 35 minut snímku.

Filmařská vesmírná cesta může posloužit i jako reklama, která by mohla přilákat mladé lidi k práci ve vesmíru. Má však své kritiky, jimž se nelíbí, že bylo tolik peněz vloženo do filmového projektu místo do výzkumu.