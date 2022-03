Rusové přešli k bezohledné taktice ničení měst

Následky ostřelování Černihivu Foto: State Emergency Services Of Ukraine, Reuters

Následky ostřelování Černihivu Foto: State Emergency Services Of Ukraine, Reuters

Velká ukrajinská města jsou obklíčená a palba raket je ničí. Zoufalí obyvatelé se z nich marně snaží dostat ven. Ukazuje to, že Rusko nakonec vsadilo na typickou hrubou sílu a ničení civilní infrastruktury, jak to bylo vidět v Sýrii. Na změnu taktiky upozorňuje server Defence One.