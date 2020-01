Rusko má náskok ve výzbroji, řekl Putin

„Kroky pro zajištění obrany byly provedeny. Poprvé, chci zdůraznit, poprvé v dějinách od chvíle, kdy existují jaderné rakety, včetně sovětského období a novější doby, nikoho nedoháníme, ale naopak jiné přední státy světa budou muset vytvořit zbraně, kterými již Rusko disponuje “ řekl Putin, jako by se chlubil, co všechno je zařazeno do výzbroje.