Rusko dalo velmi tvrdou konečnou verzi nabídky. Zelenskyj je na rozcestí

Izraelští představitelé uvedli, že cítí, že v posledních 24 hodinách došlo na obou stranách ke změkčení pozic, přičemž Rusové sdělili, že chtějí pouze demilitarizovat region Donbas, a Zelenskyj řekl televizi ABC News, že zájem o vstup do NATO „vychladl“. Izraelští představitelé uvedli, že doufají, že to jsou známky toho, že by mohl být možný další pokrok směrem k diplomatickému řešení.