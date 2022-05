Putin podepsal zákon, který ruší horní věkový limit pro službu v armádě

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal v sobotu zákon, kterým se ruší horní věková hranice pro profesionální službu v ruské armádě. Příslušníci ruských ozbrojených sil z řad ruských občanů mohli dosud vykonávat službu na základě kontraktu s armádou ve věku od 18 do 40 let, cizinci od 18 do 30 let. Nový zákon horní věkový limit ruší.