Putin oživuje tradici a zapojuje kozáky

Měl to být velkolepý rok plný oslav. Muži v tradičních uniformách a papachách se chystali zpestřit připomenutí 75. výročí konce druhé světové války, ale hlavně Rusku připomenout, že od doby, kdy tzv. donci – příslušníci Donského kozáckého vojska – poprvé oficiálně vstoupili do služeb cara Ivana IV. Hrozného, letos uplynulo přesně 450 let.