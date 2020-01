Putin odmítl úvahy o doživotním mandátu prezidenta

Putin ve středu oznámil, že navrhne změnu ústavy, která by upravila limity pro výkon nejvyšší státní funkce. Zatímco dosud ústava omezuje výkon prezidentského úřadu dvěma mandáty jdoucími po sobě, napříště by prezident nesměl zastávat úřad víc než dva mandáty bez ohledu na posloupnost. Putin stojí v čele Ruské federace od roku 2000 s přestávkou let 2008-2012, kdy byl ve funkci předsedy vlády. Nynější mandát mu vyprší v roce 2024.