Putin neblafuje. Jeho cíl je úplné rozdrcení Ukrajiny, píše ruský list

Ruský prezident Vladimir Putin bezpochyby věří v to, co říká. Je to svět, ve kterém žije. Teď v tom světě budeme muset žít i my všichni, varuje v komentáři k Putinově pondělnímu projevu list Novaja gazeta. Ten je jedním z mála nezávislých médií, která v Rusku nadále fungují, patrně i díky udělení Nobelovy ceny za mír šéfredaktorovi listu.