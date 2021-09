Dramatický boj v Německu. Volby podle odhadu těsně vyhrají sociální demokraté

Do Spolkového sněmu by se podle těchto předpovědí měla dostat postkomunistická Levice (pět procent hlasů), strana FDP (12 procent hlasů) a AfD 10 procent.

Prognóza televize ARD přináší šokující výsledek, píše server týdeníku Focus. Podle této předpovědi sociální demokraté SPD a konzervativní unie CDU/CSU by získali naprosto stejný výsledek, a to 25 procent hlasů. Zelení by měli získat 15 procent, FDP 11 procent, postkomunistická Levice pět procent a protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) deset procent.