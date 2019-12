Prince Andrew musí vypovídat před soudem, řekl obhájce žen zneužitých Epsteinem

Advokát dodal, že má v plánu požádat o předvolání prince ve všech pěti kauzách, protože by mohl mít informace o nelegálním obchodu se sexem: „Pokoušeli jsme se vyslechnout prince Andrewa a získat jeho vyjádření. Byl častým návštěvníkem (Epsteinových nemovitostí). Chtěly by (poškozené), aby byl předvolán k výslechu před soudem.“ Pokud sám nepromluví, rád by ho nechal předvolat.

Princ Andrew ale popírá, že by při návštěvách Epsteinových domů viděl něco podezřelého.

Dívka z fotografie

Proti princi Andrewovi svědčí Virginia Giuffreová. S tou byl vyfocen, když jí bylo 17 let. Podle BBC řekla, že ona, princ, Epstein a jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellová spolu navštívili londýnský noční klub Tramp. Po letech si vzpomínala, že tanec s princem byl hrozný: „Byl to nejhorší tanečník, jakého jsem v životě viděla. Bylo to strašné, ten kluk se potil a ... jeho pot na mne stříkal jako déšť.” Na cestě zpět se situace přiostřila. „Ghislaine mi řekla, že bych měla pro Andrewa udělat to, co dělám pro Jeffreyho, a to mě znechutilo.“

Když dojeli do Epsteinova domu, požádala Epsteina, aby ji s princem vyfotil a ona mohla obrázek ukázat rodině. Pak podle svých slov šla splnit příkaz bavit prince. „Byla tam vana, v té to začalo a pak to pokračovalo v ložnici. Celé to netrvalo moc dlouho. Bylo to nechutné. Nebyl zlý nebo tak, ale vstal, poděkoval a odešel.“

V New Yorku se obrátila na britskou veřejnost, aby jí pomohla dosáhnout spravedlnosti.

Jeffrey Epstein byl vyšetřován ze zneužívání desítek nezletilých dívek v New Yorku a na Floridě Foto: Handout, Reuters

Andrew vše popírá

Andrew však popírá jakýkoli styk či kontakt s Giuffreovou. Tvrdí, že si ani nepamatuje, že se setkali. V roce 2011 však bylo zveřejněno jejich společné foto v nedělníku Mail on Sunday, za což bulvár zaplatil 160 000 dolarů (tehdy zhruba 2,8 milionu Kč). Královský dvůr pak začal zpochybňovat pravost fotografie, k čemuž Andrew řekl BBC: „Je velmi těžké prokázat, zda je, či není fotografie podvržená, protože je to fotografie fotografie.“ Dodal k tomu: „Nepamatuju si, že by se taková fotografie pořídila.“

Giuffreová ale tvrdí, že snímek je pravý. Na zadní straně je napsáno datum 13. března 2001. Originál dala v roce 2011 FBI.

Fotograf Michael Thomas, který v roce 2011 pořídil fotografii této fotografie, sdělil BBC, že je přesvědčen o pravosti snímku s princem, protože byl v balíčku fotek z cest s Epsteinem a Maxwellovou.

Princ Andrew na snímku z roku 2012 Foto: Sang Tan, ČTK/AP

Jedna z obětí Epsteina Sarah Ransomová řekla, že Ghislaine Maxwellová s Epsteinem spolupracovala: „Ghislaine dívky řídila. Byla jako madam. Vždy navštěvovala Jefferyho na ostrově, aby se přesvědčila, že holky dělají to, co by měly dělat.“

Maxwellová, která je nejmladší dcerou mediálního magnáta českého původu Roberta Maxwella, už dříve jakoukoli účast na zneužívání a využívání dívek, kterého se dopouštěl Epstein, popřela. Epstein byl zadržen v USA, v cele však v srpnu spáchal sebevraždu, protože ho dozorci dostatečně nehlídali.