Přes 250 skautských vedoucích v Británii a Irsku bylo odsouzeno za sexuálně motivované činy

Nejstarší zdokumentované případy jsou z padesátých let, to však neznamená, že by šlo o minulost. Je mezi nimi i případ Olivera Coopera, který byl loni odsouzen na šest let za tři případy sexuálního napadení dvou šestiletých dívek, pořizování necudných fotografií a 13 případů voyerismu.