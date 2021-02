Přepychové místo, tvrdí o údajném „Putinově paláci“ ruský miliardář

Na dotaz, proč se k majetku nehlásil dřív, řekl, že to plánoval, až se objekt dostaví. „Je kolem toho takový skandál, píšou všechno možné a beztak jsem pod sankcemi,“ sdělil s tím, že „teď už to ale není tajemství“.

Dodal, že stavbu chce dokončit zhruba do dvou let. „Uvidíte, jaká tam bude krása,“ řekl kanálu Mash, který koncem minulého týdne zveřejnil video, jež mělo dosvědčit, že v paláci je zatím jen hrubá stavba, nikoli opulentní pozlacené interiéry, jak to představil Navalnyj ve filmu Palác pro Putina, který na YouTubu už vidělo téměř 105 milionů uživatelů. Rottengerg se již dříve svěřoval, že jeho přátelství s Putinem je „prověřeno časem“. S ruským prezidentem se znají od dětských let. Společně trénovali judo u stejného trenéra.